Metrô deve reduzir para 30 minutos trajeto entre Taboão e São Paulo após expansão da Linha 4

Aguardada há mais de 20 anos, obra promete transformar mobilidade e impulsionar desenvolvimento na região

Foto: ViaQuatro

As obras da futura estação Taboão da Serra da Linha 4-Amarela do metrô tiveram início nesta semana, como parte do projeto de expansão do sistema metroviário na região.

A previsão é que, após a conclusão, o tempo de deslocamento entre Taboão da Serra e a capital paulista seja reduzido para cerca de 30 minutos.O projeto conta com investimento superior a R$ 4 bilhões e prevê a construção de 3,3 quilômetros de túneis e duas novas estações. A unidade em Taboão será a primeira da linha localizada fora dos limites da cidade de São Paulo.A estrutura deve incluir plataformas de 132 metros, elevadores, escadas rolantes e fixas, bicicletário, além de integração com ciclovia e um terminal rodoviário com atendimento a 22 linhas de ônibus.A iniciativa é resultado de um processo de planejamento e articulação que se estende por mais de duas décadas e tem como objetivo ampliar a oferta de transporte público e a conexão da região com a capital.