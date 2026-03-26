Mercado Livre abre 100 vagas exclusivas para PCDs em Cotia neste sábado (28)

Mutirão de empregabilidade oferece oportunidades no setor de logística para maiores de 18 anos com Ensino Médio completo
|Foto: Prefeitura de Cotia
Pessoas com deficiência que moram em Cotia e estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terão a chance de concorrer a uma das 100 vagas abertas pelo Mercado Livre, no setor de logística.
As oportunidades são para a unidade recém-instalada da empresa na cidade, localizada na altura do km 39 da rodovia Raposo Tavares. A ação conta com o apoio da Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, que acompanhará o processo de seleção.
O mutirão de empregabilidade será realizado neste sábado (28), das 8h às 18h, na Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira. As vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs).
Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo. Os candidatos devem apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho e laudo médico atualizado que comprove a deficiência.
Serviço
Mutirão de Empregabilidade
Sábado (28 de março), das 8h às 18h
Local: Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira
Endereço: R. Profa. Isaura Bayerlein, 67 – Vila Monte Serrat