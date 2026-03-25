Ibiúna notifica Viação Raposo por cortes em linhas de ônibus devido à “Guerra no Irã”

Empresa aponta impacto no diesel e não descarta também reflexos no transporte público de Cotia

Foto: Divulgação





A Prefeitura de Ibiúna notificou a Viação Raposo Tavares após a redução, sem aviso prévio, da frota e dos horários dos ônibus municipais. A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (25), por meio de nota oficial acompanhada de um vídeo.



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De acordo com a empresa, a diminuição da oferta, o aumento dos preços e a instabilidade na distribuição do combustível podem exigir a reprogramação temporária de linhas e horários, como forma de manter a operação dentro das condições disponíveis.



A concessionária orienta os passageiros a acompanharem as atualizações em tempo real pelo aplicativo Cittamobi, que permite consultar a localização dos ônibus, horários e itinerários.



O cenário já havia sido sinalizado pela empresa também em Cotia, onde alertou para possíveis impactos semelhantes no transporte público devido à alta do diesel.



Veja o vídeo e a nota da prefeitura de Ibiúna abaixo: De acordo com a empresa, a diminuição da oferta, o aumento dos preços e a instabilidade na distribuição do combustível podem exigir a reprogramação temporária de linhas e horários, como forma de manter a operação dentro das condições disponíveis.A concessionária orienta os passageiros a acompanharem as atualizações em tempo real pelo aplicativo Cittamobi, que permite consultar a localização dos ônibus, horários e itinerários., onde alertou para possíveis impactos semelhantes no transporte público devido à alta do diesel.Veja o vídeo e a nota da prefeitura de Ibiúna abaixo:

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Segundo a administração municipal, a medida prejudica diretamente a população e configura descumprimento contratual. A prefeitura informou ainda que já está adotando providências legais para garantir a normalização do serviço e reforçou o compromisso com um transporte público de qualidade.A redução nas linhas ocorre em meio a um cenário de instabilidade no setor de combustíveis. Em nota, a Viação Raposo Tavares afirmou que o atual contexto econômico internacional, agravado por conflitos no Oriente Médio, especialmente envolvendo o Irã, tem impactado diretamente o fornecimento de diesel.