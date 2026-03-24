Formiga comenta mudanças na previdência em dia de mobilização de servidores



Segundo ele, a legislação deve ser seguida por todos os entes públicos. “Ou nos adequamos ou o instituto municipal pode enfrentar sérios problemas financeiros”, declarou Formiga. Ele também afirmou que não haverá aumento na alíquota de contribuição dos servidores, mas reforçou que o município precisa cumprir a legislação nacional.





Continuidade da publicação. Imagem: Redes Sociais



O posicionamento ocorre em meio a uma forte reação dos servidores públicos, que têm criticado a proposta e realizado mobilizações na Câmara Municipal de Cotia. Na manhã desta terça-feira (24), trabalhadores de diversas áreas lotam o plenário em protesto contra as mudanças.



Os servidores alegam falta de diálogo por parte da administração municipal e apontam possíveis prejuízos à categoria, como aumento das exigências para aposentadoria e impactos no planejamento financeiro. Também defendem que a proposta desconsidera sugestões construídas pelos próprios trabalhadores.









Em sua manifestação, o prefeito rebateu críticas e afirmou que “algumas pessoas estão passando informações incorretas” aos servidores. Ele também destacou ações da gestão voltadas ao funcionalismo, como reajustes salariais e benefícios concedidos a categorias específicas.



“Querer tratamento diferente do restante do Brasil aqui em Cotia não faz sentido”, afirmou, citando o princípio da isonomia previsto na Constituição Federal.



O projeto que altera o regime próprio de previdência (CotiaPrev) foi aprovado na semana passada pela Câmara Municipal, sob protestos, e segue sendo alvo de contestação por parte dos servidores. A categoria promete manter a mobilização e pressionar por mudanças no texto. Em sua manifestação, o prefeito rebateu críticas e afirmou queaos servidores. Ele também destacou ações da gestão voltadas ao funcionalismo, como reajustes salariais e benefícios concedidos a categorias específicas., afirmou, citando o princípio da isonomia previsto na Constituição Federal.O projeto que altera o regime próprio de previdência (CotiaPrev), e segue sendo alvo de contestação por parte dos servidores. A categoria promete manter a mobilização e pressionar por mudanças no texto.



