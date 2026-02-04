Aulas da rede municipal de Cotia voltam nesta quinta-feira (5)

Apesar do início das aulas nesta quinta-feira (5), a Prefeitura de Cotia ainda não informou o cronograma de entrega dos uniformes e materiais escolares

As aulas da rede municipal de ensino de Cotia retornam nesta quinta-feira (5) para alunos de todas as etapas: creches, educação infantil e ensino fundamental. A informação consta no calendário letivo divulgado pela administração municipal ao Cotia e Cia, que reúne as principais datas do ano escolar.







De acordo com o calendário, o recesso escolar de julho está previsto para ocorrer entre os dias 13 e 26, enquanto o encerramento do ano letivo está programado para o dia 22 de dezembro de 2026. O cronograma contempla todas as unidades escolares da rede municipal e tem como objetivo organizar as atividades pedagógicas ao longo do ano, além de auxiliar pais, responsáveis, alunos e profissionais da educação no planejamento da rotina escolar.





Em relação aos uniformes e materiais escolares, o Cotia e Cia questionou a Prefeitura de Cotia, desde o início da semana passada, sobre o cronograma de entrega aos alunos da rede municipal. Até o momento, porém, não houve retorno oficial por parte da administração municipal sobre o tema.

Para o ano letivo de 2026, a rede municipal contará com 31.549 alunos matriculados, número ligeiramente superior ao registrado em 2025, quando foram contabilizados 31.360 estudantes. O crescimento indica aumento na demanda por vagas na rede pública de ensino do município.