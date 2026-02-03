Tiroteio na Avenida Faria Lima deixa um morto e três feridos em São Paulo

Confronto ocorreu durante perseguição a suspeitos de roubo a residência no Morumbi, na Zona Oeste da capital

Um suspeito morreu e três pessoas ficaram feridas durante um tiroteio registrado na tarde desta terça-feira (3) na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Zona Oeste de São Paulo.De acordo com as primeiras informações, criminosos haviam roubado uma residência localizada na Rua Professor Eduardo Monteiro, no bairro do Morumbi, na Zona Sul da capital. Durante a fuga, o grupo foi interceptado por policiais civis, o que deu início à troca de tiros.O confronto aconteceu na altura da Rua Peruíbe, no sentido Pinheiros da Avenida Faria Lima. Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) permanecem no local acompanhando a ocorrência.Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dos feridos nem sobre possíveis prisões. O caso segue em andamento.