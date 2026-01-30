Polícia Civil fecha açougue e prende proprietária por venda de carne estragada

Estabelecimento em Itapecerica da Serra foi interditado após denúncias de consumidores e constatação de condições insalubres de armazenamento

Imagem: Band TV

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (29), a proprietária de um açougue localizado em Itapecerica da Serra. O estabelecimento foi fechado após uma operação que constatou a comercialização de carne estragada e graves irregularidades sanitárias.







Diante das irregularidades, a Vigilância Sanitária foi acionada e determinou a interdição imediata do estabelecimento. A mulher que se apresentou como responsável pelo açougue foi detida e encaminhada à delegacia.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra. A suspeita deverá responder por crimes contra as relações de consumo, em razão da exposição e venda de produtos impróprios para uso. As investigações seguem para apurar há quanto tempo o estabelecimento operava nessas condições.



Com informações do programa Brasil Urgente

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Taboão da Serra, que foram até a Rua Japão, no bairro Parque Paraíso, para apurar denúncias de consumidores. Segundo os relatos, clientes passaram mal após consumir produtos adquiridos no local.Durante a fiscalização, os policiais encontraram condições precárias de higiene. As carnes eram armazenadas de forma inadequada e vendidas como se estivessem próprias para o consumo. No interior do comércio, também foram flagrados gatos circulando pelo ambiente e ração animal misturada aos alimentos destinados ao consumo humano.