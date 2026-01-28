Secretaria de Educação de Cotia anuncia início das aulas e divulga calendário letivo de 2026

Ano letivo terá mais de 31,5 mil alunos matriculados, segundo a prefeitura

Foto: Vagner Santos

As aulas da rede municipal de ensino de Cotia, em todas as etapas, creches, educação infantil e ensino fundamental, terão início no dia 5 de fevereiro de 2026. O calendário letivo foi divulgado pela administração municipal ao Cotia e Cia e estabelece as principais datas do ano escolar.

Para 2026, a rede municipal contará com 31.549 alunos matriculados, número ligeiramente superior ao registrado em 2025, quando o total foi de 31.360 estudantes, indicando crescimento na demanda por vagas na rede pública de ensino do município.De acordo com o cronograma, o período de férias escolares de julho ocorrerá entre os dias 13 e 26. Já o encerramento do ano letivo está previsto para o dia 22 de dezembro de 2026.O calendário contempla todas as unidades escolares da rede municipal e tem como objetivo garantir a organização das atividades pedagógicas, além de auxiliar pais, responsáveis, alunos e profissionais da educação no planejamento da rotina escolar ao longo do ano.