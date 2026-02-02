Em Barueri, alunos vão iniciar aulas com material escolar e uniformes gratuitos

A Prefeitura de Barueri definiu o início do ano letivo de 2026 na rede municipal de ensino para o dia 9 de fevereiro. Além do calendário escolar, a administração municipal informou que fará a distribuição gratuita de material escolar e uniformes para todos os alunos matriculados.



Conteúdo dos kits



Para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, o kit de material escolar inclui itens como cadernos, estojo, lápis, canetas, cola, apontador, marca-textos, compasso, caixa de lápis de cor, folhas sulfite, caderno de desenho, tesoura escolar e kit geométrico, com régua, transferidor e esquadros.



Além do material escolar, os estudantes receberão uniformes, compostos por calça, duas bermudas, jaqueta, três camisetas, uma regata, uma camiseta de mangas longas e três pares de meias.



Segundo a Secretaria de Educação, os itens foram definidos para atender às necessidades dos alunos ao longo do ano letivo.



Entrega dos materiais e calendário escolar



A entrega dos materiais e uniformes ocorrerá durante as reuniões de pais, programadas para o sábado, dia 7 de fevereiro, conforme o calendário escolar.



As aulas terão início no dia 9 de fevereiro exclusivamente para os alunos dos 1ºs anos do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio, tanto na modalidade integrada quanto na regular. Para os demais alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Técnico Modular, o início das aulas está previsto para o dia 10 de fevereiro.



O calendário letivo de 2026 prevê atividades até 18 de dezembro. O primeiro semestre vai até 8 de julho, com férias escolares entre 9 e 26 de julho. O segundo semestre começa em 27 de julho.