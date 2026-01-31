Itapevi anuncia início das aulas, entrega de material e uniforme escolar

A Prefeitura de Itapevi anunciou neste sábado (31), o início do ano letivo na rede municipal de ensino para o dia 5 de fevereiro. De acordo com a administração municipal, cerca de 30 mil alunos estão matriculados e todos receberão kit de material escolar e uniforme, garantindo melhores condições para o retorno às aulas.

Segundo a prefeitura, a entrega dos materiais e dos uniformes faz parte do planejamento para assegurar que os estudantes iniciem o ano

letivo com os itens necessários para o

aprendizado.