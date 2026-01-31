Itapevi anuncia início das aulas, entrega de material e uniforme escolar

São mais de 30 mil alunos matriculados na rede municipal.
A Prefeitura de Itapevi anunciou neste sábado (31), o início do ano letivo na rede municipal de ensino para o dia 5 de fevereiro. De acordo com a administração municipal, cerca de 30 mil alunos estão matriculados e todos receberão kit de material escolar e uniforme, garantindo melhores condições para o retorno às aulas.
Segundo a prefeitura, a entrega dos materiais e dos uniformes faz parte do planejamento para assegurar que os estudantes iniciem o ano letivo com os itens necessários para o aprendizado.
Situação em Cotia
Em Cotia, as aulas na rede municipal também estão previstas para começar no dia 5 de fevereiro. No entanto, o Cotia e Cia questionou a Prefeitura de Cotia desde o início da semana sobre o cronograma de entrega de material escolar e uniformes, mas até o momento não obteve retorno oficial.