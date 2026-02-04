Homem que operava trator em acidente que matou criança em Itapevi é solto pela Justiça

Investigado por homicídio culposo, operador do trator responderá ao processo em liberdade mediante medidas cautelares

Imagem: Reprodução

acidente que resultou na morte do menino Théo Henrique, de 4 anos, em Itapevi, foi colocado em liberdade provisória nesta terça-feira (3) após passar por audiência de custódia. A criança morreu depois de ser atingida por um muro que desabou, e foi enterrada no mesmo dia, sob forte comoção de familiares e amigos. O homem que operava o trator envolvido no, foi colocado em liberdade provisória nesta terça-feira (3) após passar por audiência de custódia. A criança morreu depois de ser atingida por um muro que desabou, e foi enterrada no mesmo dia, sob forte comoção de familiares e amigos.

A Justiça concedeu liberdade provisória a Josemar Messias dos Santos Dantas, de 37 anos,quando não há intenção de matar. A decisão estabelece o cumprimento de medidas cautelares, entre elas o comparecimento em juízo a cada dois meses para informar e justificar suas atividades, além da obrigação de manter o endereço atualizado nos autos do processo.De acordo com informações da Polícia Militar e do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na rua Bonifácio de Abreu, no Jardim Santo Américo. Josemar conduzia um trator que acabou atingindo madeiras fixadas no chão de uma fábrica de blocos. Com o impacto, as estruturas caíram sobre um muro, que desabou em seguida.O muro caiu sobre um ponto de ônibus, onde Théo Henrique caminhava ao lado do pai. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Geral de Itapevi, mas a criança não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada na unidade. O pai da criança sofreu um mal súbito e também precisou de atendimento médico.Ainda segundo a polícia, Josemar é proprietário de uma empresa de lajes e não possuía capacitação para operar o trator. Uma câmera de segurança instalada nas proximidades registrou o momento do acidente e as imagens foram anexadas à investigação.O caso segue sob apuração pelas autoridades, que irão analisar as responsabilidades pelo desabamento da estrutura e pela morte da criança.