Homem que operava trator em acidente que matou criança em Itapevi é solto pela Justiça

Investigado por homicídio culposo, operador do trator responderá ao processo em liberdade mediante medidas cautelares
|Imagem: Reprodução
O homem que operava o trator envolvido no acidente que resultou na morte do menino Théo Henrique, de 4 anos, em Itapevi, foi colocado em liberdade provisória nesta terça-feira (3) após passar por audiência de custódia. A criança morreu depois de ser atingida por um muro que desabou, e foi enterrada no mesmo dia, sob forte comoção de familiares e amigos.
A Justiça concedeu liberdade provisória a Josemar Messias dos Santos Dantas, de 37 anos, que havia sido preso em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A decisão estabelece o cumprimento de medidas cautelares, entre elas o comparecimento em juízo a cada dois meses para informar e justificar suas atividades, além da obrigação de manter o endereço atualizado nos autos do processo.
Acidente
De acordo com informações da Polícia Militar e do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na rua Bonifácio de Abreu, no Jardim Santo Américo. Josemar conduzia um trator que acabou atingindo madeiras fixadas no chão de uma fábrica de blocos. Com o impacto, as estruturas caíram sobre um muro, que desabou em seguida.
O muro caiu sobre um ponto de ônibus, onde Théo Henrique caminhava ao lado do pai. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Geral de Itapevi, mas a criança não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada na unidade. O pai da criança sofreu um mal súbito e também precisou de atendimento médico.
Falta de capacitação
Ainda segundo a polícia, Josemar é proprietário de uma empresa de lajes e não possuía capacitação para operar o trator. Uma câmera de segurança instalada nas proximidades registrou o momento do acidente e as imagens foram anexadas à investigação.
O caso segue sob apuração pelas autoridades, que irão analisar as responsabilidades pelo desabamento da estrutura e pela morte da criança.