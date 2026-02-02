Famílias relatam desorganização e falta de informações em creche municipal de Cotia

Divergência de datas, falta de comunicados oficiais e incertezas sobre equipe preocupam responsáveis

Centro Educacional Maria Martinha dos Santos. Foto: Divulgação

Pais e responsáveis por alunos do Centro Educacional Maria Martinha dos Santos, localizado no Jardim São Vicente, em Cotia, cobram um posicionamento oficial da Prefeitura sobre o início das aulas e o funcionamento da unidade.





Segundo relatos recebidos pela reportagem,, o que tem gerado insegurança e dificuldade de organização da rotina de trabalho.De acordo com os pais, a escola teria informado inicialmente que o retorno das atividades ocorreria em 5 de fevereiro. No entanto, informações atribuídas à Prefeitura indicariam que o início das aulas será apenas em, em meio período, com funcionamento em período integral previsto somente a partir deAté o momento, segundo os responsáveis,A situação causa ainda mais preocupação por se tratar de uma unidade de período integral, considerada referência no atendimento às crianças e que, em anos anteriores, oferecia inclusive colônia de férias,Outro ponto levantado pelos pais diz respeito à gestão da creche. Informações que circulam entre as famílias apontam que a empresa responsável pela administração da unidade, oHá também relatos não oficiais sobre, o que levanta dúvidas sobre a existência de equipe suficiente para o retorno das atividades.Segundo os responsáveis, a única confirmação sobre uma possível data de retorno teria ocorrido após uma mãe procurar pessoalmente a Prefeitura. Caso contrário, afirmam,, relatou um dos pais ouvido pela reportagem.entrou em contato com a Prefeitura de Cotia solicitando esclarecimentos sobre a situação da unidade, mas não obteve retorno dentro do prazo estipulado. O espaço continua aberto para eventuais manifestações.