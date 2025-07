Free Flow: pórtico de pedágio é recolocado na Raposo Tavares em Cotia

A estrutura havia sido retirada do local “para ajustes de geometria da treliça”, no início do mês

Estrutura havia sido retirada no início de julho para ajustes. Foto: CCR Sorocabana

A CCR Sorocabana recolocou, neste final de semana, o pórtico que receberá o sistema de pedágio Free Flow, no km 37 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.

Ainda não há previsão de quando o sistema de cobrança automática entrará em operação.“para ajustes de geometria da treliça”, no início do mês.Outra intervenção para a instalação de pórtico ocorreu no km 101, em Sorocaba. Ambos os içamentos das estruturas metálicas foram implantados sob operação comboio nos dois sentidos da rodovia, com apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).