Homem é preso após invadir empresa em Cotia e furtar ferramenta avaliada em R$ 2,8 mil

Suspeito invadiu empresa pela janela e foi localizado pela polícia com o objeto enrolado em uma camiseta
|Foto: PMSP
Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (19) após invadir uma empresa na Estrada do Capuava, em Cotia, e furtar uma ferramenta avaliada em cerca de R$ 2.800.
De acordo com o porteiro do local, que acompanhava as câmeras de segurança, o suspeito entrou pelos fundos do estabelecimento, quebrou uma janela e saiu carregando um objeto.
Após buscas na região, policiais militares localizaram o homem com o item escondido em uma camiseta. Na abordagem, ele confessou o crime.
O material furtado foi identificado como uma serra de esquadria telescópica. O suspeito foi encaminhado ao Distrito Policial Central de Cotia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.