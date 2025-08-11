Free Flow: pedágio no km 37 da Raposo não estava previsto em edital; Sorocabana explica

Edital previa instalação do equipamento de cobrança automática no km 39 da rodovia; veja o que disse a concessionária ao Cotia e Cia
|Pórtico instalado no km 37 da Raposo. Foto: Cotia e Cia
A CCR Sorocabana instalou, no final do mês passado, um pórtico de pedágio Free Flow no km 37 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.
A instalação do equipamento gerou indignação em moradores, que chegaram a realizar um protesto no penúltimo final de semana.
Acontece que, conforme o edital, não havia previsão de um pórtico ser instalado no km 37 da rodovia. O mais próximo seria no km 39, próximo à entrada de Caucaia do Alto.
|Edital previa instalação do pórtico no km 39
Questionada pelo Cotia e Cia, a Sorocabana afirmou que não houve erro de instalação. A concessionária explicou que o pórtico de cobrança automática no km 37 foi instalado “conforme critérios técnicos e de segurança viária, aprovados pela ARTESP agência reguladora”.
A localização, ainda de acordo com a Sorocabana, foi definida após estudos específicos e “está de acordo com o contrato de concessão”.
Sobre a informação que consta no edital, de que o pórtico seria instalado no km 39, a concessionária disse que “era apenas referência preliminar”.
Procurada, a Artesp não retornou nosso contato.