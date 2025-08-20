Aposta de Cotia leva prêmio de R$ 607 mil na Lotofácil

Morador do município está entre os cinco ganhadores do concurso 3473, sorteado nesta terça-feira (19)

Foto: Reprodução

Um apostador de Cotia acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou R$ 607.659,64 no concurso 3473, realizado na noite desta terça-feira (19). O jogo vencedor foi registrado em uma lotérica da cidade.

Além da aposta cotiana, outros quatro bilhetes simples também dividiram o prêmio principal: Brasília (DF), Itaúna (MG), Campo Grande (MS) e Teresina (PI).As dezenas sorteadas foram: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 23 - 25. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e a arrecadação total do concurso foi de R$ 31 milhões.No mesmo sorteio, outras 446 apostas marcaram 14 números e garantiram prêmios individuais de pelo menos R$ 1.238,45.