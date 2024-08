Com privatização, Raposo Tavares terá 43 km de vias marginais entre Cotia e SP, diz governo

Veja o que mudará com a implementação das marginais na rodovia

Foto: Governo de SP

A concessão do Lote Nova Raposo terá a implementação de 43 quilômetros de vias marginais contínuas ao longo de todo o trecho urbano entre São Paulo e Cotia, em ambos os sentidos da pista principal. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (29) pelo governo de São Paulo.

Segundo o governo, a reconfiguração da rodovia permitirá a segregação entre o tráfego local e o tráfego de longa distância,Outra novidade é em relação aos pontos de ônibus e transportes coletivos, como explica a diretora da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Raquel França Carneiro.esclarece.As vias marginais contínuas também servirão como uma alternativa de trajeto sem pedágio para os motoristas circularem normalmente dentro das cidades, uma vez que, de acordo com o governo, somente as pistas expressas receberão pórticos de cobrança do sistema free flow.Segundo o projeto, ainda estão previstas novas alças de ligação em interseções no trecho, como na Avenida São Camilo (Granja Viana), na Avenida Escola Politécnica, na rua Sylvio Lagreca e Avenida Benjamim Mansur, bem como iluminação dos trechos urbanos e monitoramento por câmeras com identificação automática de acidentes.“Na Castello Branco serão instaladas novas alças, inclusive para Osasco. Todas as intervenções na SP-270 foram pensadas de forma a reduzir o número de acidentes e de óbitos, considerado o maior entre as rodovias estaduais que se conectam à capital. Essas intervenções foram pensadas justamente para trazer mais segurança e benefícios aos que usam a rodovia”, acrescenta Raquel.