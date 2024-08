Defesa Civil emite alerta para riscos de incêndio em quase todo o estado de SP; veja mapa

Entre sexta-feira (30) e domingo (1º), as temperaturas voltam a subir e a umidade relativa do ar deve cair, o que aumenta as chances de queimadas

Foto: Defesa Civil de SP

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta nesta quinta-feira (29) para o risco elevado de incêndios em quase todo o estado nos próximos dias.

Entre sexta-feira (30) e domingo (1º), as temperaturas voltam a subir e a umidade relativa do ar deve cair, o que aumenta as chances de queimadas.O Governo de São Paulo mantém o gabinete de crise e monitora a situação dos incêndios. De acordo com meteorologistas da Defesa Civil, com o fim da massa de ar frio, os termômetros sobem, principalmente no interior, com máximas ultrapassando 30ºC.O Mapa de Risco de Incêndio, que emite previsões para os próximos dias, aponta que as regiões mais críticas com relação às altas temperaturas são Andradina, Araçatuba, Bauru e Jaú, com máximas podendo chegar a 35ºC. Destaque também para a umidade relativa do ar, que deve atingir níveis críticos ficando abaixo dos 20%. O CGE ainda prevê ventos fortes que podem chegar aos 60km/h.Para as regiões de Presidente Prudente, Assis, Marília e Ourinhos, as temperaturas devem ser de 34ºC, além da umidade relativa do ar abaixo dos 20%. Já para as regiões de Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Barretos, Franca e São Carlos, os termômetros podem registrar 33ºC, com umidade do ar também abaixo dos 20%.As regiões de Itapeva, Sorocaba e Iperó podem registrar máximas de 29ºC, com umidade abaixo dos 25%. Nesse caso, recomenda-se evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas, evitar aglomerações em ambientes fechados e usar soro fisiológico para olhos e narinas, além de se hidratar e umidificar o ambiente.Nas Regiões Metropolitana de São Paulo, de Campinas, Jundiaí, Campos do Jordão e Guaratinguetá, a máxima prevista será de 27ºC, com umidade relativa do ar ficando abaixo dos 30%.A mudança climática ocorre devido ao enfraquecimento da massa de ar frio nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, fazendo com que as temperaturas aumentem, resultando em uma sensação térmica mais quente.Diante disso, medidas de prevenção devem ser adotadas também pela população: não colocar fogo em áreas de vegetação seca, não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovias, não realizar a limpeza da área rural utilizando técnicas com fogo, não queimar lixo e não soltar balão.