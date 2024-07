Nova Raposo: Governo autoriza abertura de licitação para privatização

A estimativa do governo é um investimento de R$ 7,12 bilhões; Projeto prevê instalação de 6 pedágios entre Cotia e SP











A maior contribuição é a criação das vias marginais, pleito da população que reside entre São Paulo e Cotia. Estamos fazendo isso de maneira inteligente, criando uma espécie de avenida lateral na Raposo, justamente para separar o tráfego urbano”.



Leia também: Pedágios, novos viadutos, impactos ambientais: os 5 pontos da privatização da Raposo Tavares

O secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini destacou a importante da obra “”.

Os investimentos serão em melhorias como duplicações, faixas adicionais, túneis, viadutos, implantação e requalificação de marginais, passarelas e dispositivos em desnível, entre outros. Também são previstos serviços de guincho, socorro mecânico, atendimento pré-hospitalar e instalação de centros de atendimento, além de implantação de wi-fi, iluminação e painéis de mensagens.

Para bancar tudo isso, o Governo vai permitir a cobrança de pedágios no sistema free-flow. Só no trecho entre Cotia e São Paulo serão 6. Os próximos passos é a publicação do edital de concessão que deve ser feito ainda neste mês e assinatura do contrato previsto para ser feito até o fim deste ano. O contrato será válido por 30 anos.

O Governo de São Paulo publicou nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial decreto que autoriza a abertura de licitação para a concessão rodoviária do Lote Nova Raposo. Com investimento total de cerca de R$ 7,1 bilhões, as intervenções irá aumentar a malha viária, mas também vai iniciar a cobrança de pedágios free flow.