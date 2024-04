'Nova Raposo' prevê a instalação de 6 pedágios entre Cotia e SP; saiba onde

Cotia e Cia teve acesso à apresentação do projeto, que prevê a instalação de seis pedágios entre Cotia (km 39) e São Paulo (km 11,8).

De acordo com a Artespa tarifa dos pedágios será cobrada no sistemasem que o motorista precise parar para fazer o pagamento. O serviço também permite que o valor cobrado seja por distância percorrida (veja mais detalhes do sistema free flowou no final do texto).