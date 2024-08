Mpox: Cidade SP registra 22 novos casos em uma semana e total chega a 263

Segundo a prefeitura, não há registro de óbitos pela doença neste ano

Imagem: Reprodução

A cidade de São Paulo registrou um total de 263 casos confirmados de mpox, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado nesta quarta-feira (28).

Houve um acréscimo de 22 novos casos em apenas uma semana. Os dados consideram informações até o dia 22 de agosto. Não foram registrados óbitos pela doença neste ano.A Prefeitura de São Paulo informou que aguarda a chegada de doses da vacina MVA-BN Jynneos Mpox por parte do Ministério da Saúde.Em 14 de agosto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a mpox como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em uma reunião extraordinária.O aumento de casos em nível global, especialmente na África Oriental e Central, juntamente com a evidência de uma maior letalidade da doença, foram fatores determinantes para a decisão de reclassificação da enfermidade.A “varíola dos macacos", como era chamada a mpox, foi identificada pela primeira vez justamente em colônias de macacos, em 1958. Ela é uma zoonose viral, ou seja, é transmitida entre pessoas e animais.Segundo a Sociedade Brasileira de Primatologia (SBPr), apesar do vírus receber a nomenclatura de varíola dos macacos, a doença não tem a participação de macacos na transmissão para seres humanos, que ocorre entre pessoas contaminadas.Segundo o Ministério da Saúde, a transmissão do vírus ocorre por contato (beijos, abraços, relação sexual) com secreções infectadas das vias respiratórias, feridas ou bolhas na pele da pessoa infectada.A recomendação, em casos suspeitos, é evitar o contato próximo com outras pessoas até o desaparecimento dos sintomas. O ideal é realizar o isolamento imediato e não compartilhar objetos e material de uso pessoal, como toalhas e roupas de cama, por exemplo.