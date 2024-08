Governo de SP confirma ciclofaixa na Raposo Tavares entre Cotia e SP

Projeto faz parte do Lote Nova Raposo

Foto: Governo de SP

O governo de São Paulo confirmou a instalação de ciclofaixa na rodovia Raposo Tavares, entre Cotia e São Paulo, nas marginais do km 10,94 ao km 32,41.

A implantação é prevista no Lote Nova Raposo,Além do Nova Raposo, a implantação de ciclovias e ciclofaixas também é prevista no Lote Rota Sorocabana. Ao todo, segundo o governo, serão implantados 46,42 quilômetros de extensão entre ciclovias e ciclofaixas. Os investimentos são de mais de R$ 25 milhões.explicou o governo.No decorrer do contrato das concessões, as empresas deverão realizar estudos de viabilidade para a implantação de mais quilômetros de vias para uso de bicicletas, como avaliação de trechos onde há maior circulação de usuários. Para as rodovias que não estão previstas obras de ampliações, as ciclovias também deverão ser consideradas.Os estudos realizados pelo Governo contaram o com a aplicação da metodologia iRAP (International Road Assessment Programme, na sigla em inglês), um programa internacional de segurança viária que mapeia o trecho rodoviário e indica medidas necessárias a fim de aumentar a segurança da rodovia e dos usuários, incluindo pedestres e ciclistas.A ciclovia é uma área específica para circulação de ciclistas em duas mãos de direção, pavimentada, sinalizada e segregada dos passeios e calçamentos para circulação de pedestres.Já a ciclofaixa é um espaço delimitado na própria pista, junto aos demais veículos, sinalizada a partir de uma pintura ou demarcação no chão.