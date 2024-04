Nova Raposo: vereadores pedem ao governo de SP audiência pública em Cotia

Foto: Câmara de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão desta terça-feira (16), um requerimento ao governo de São Paulo solicitando uma audiência pública na cidade para tratar do projeto Nova Raposo.

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão desta terça-feira (16), um requerimento ao governo de São Paulo solicitando uma audiência pública na cidade para tratar do projeto Nova Raposo.









De autoria do vereador Dr. Castor Andrade, o documento justifica a importância de realizar a audiência em Cotia, visto que o município será o mais afetado com as mudanças propostas até o momento.





Cotia e Cia, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) realizou apenas dois encontros presenciais para falar do projeto: no dia 28 de março, no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), e 3 de abril, na Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista. Ao Cotia e Cia, o órgão descartou a possibilidade de um encontro na cidade. Conforme já publicado pelo, arealizou apenas dois encontros presenciais para falar do projeto: no dia 28 de março, no auditório do, e 3 de abril, na Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista. Ao Cotia e Cia,