Exposição homenageará militares do Exército Brasileiro na Granja Viana

Nos dias do evento, terão atividades destinadas para crianças; saiba mais

Foto: Agência Brasil

Com a participação de soldados de batalhões da região, o Shopping Granja Vianna, em Cotia, receberá, entre os dias 19 e 21 de abril, a “Exposição do Exército”.





Segundo o shopping, militares estarão no local para interagir com os visitantes e explicarem sobre as tecnologias, equipamentos utilizados e sobre a rotina de um militar do Exército Brasileiro.





No Piso L1 estarão expostos uniformes com todos os acessórios e itens que fazem parte da vestimenta de um militar do Exército Brasileiro, alguns equipamentos (não haverá arma de fogo) e atividades destinadas a crianças. Já na área externa, os visitantes poderão conferir viaturas blindadas e tanques.





O Dia do Exército Brasileiro, comemorado n dia 19 de abril, foi instituído em memória à Batalha dos Guararapes, em abril de 1648, em Pernambuco, quando soldados brasileiros enfrentaram a tentativa de domínio holandês no território nordestino.