Privatização da Sabesp será votada na Câmara de SP nesta quarta (17)

A tendência é de que o texto seja aprovado; veja

Sistema Alto-Cotia. Foto: Reprodução

A Câmara Municipal de São Paulo marcou, para esta quarta-feira (17), a primeira votação da manutenção do contrato do município com a Sabesp.





O projeto precisa da maioria simples dos votos (28 dos 55 vereadores) em duas votações para ser aprovado. A tendência é que ele avance na primeira votação.





O PL (projeto de lei) 163/2024 autoriza que a cidade de São Paulo celebre um novo contrato com a Sabesp para a prestação dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. É um passo necessário para que a cidade entre na nova concessão e viabilize a privatização da estatal.





A venda da companhia em si já foi aprovada pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em dezembro de 2023 e sancionada pelo governador Tarcísio Freitas (Republicanos). A meta do Estado é realizar o leilão ainda em 2024. Para isso, depende da autorização das câmaras municipais onde a Sabesp atua.





*Com informações da CBN