Com previsão de 5 pedágios, Cotia não receberá audiência pública do projeto ‘Nova Raposo’

Informação foi confirmada hoje (8) pelo Cotia e Cia junto à Artesp

Raposo Tavares. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

O projeto do governo de São Paulo, denominado “Nova Raposo”, que prevê obras de melhorias na infraestrutura viária da rodovia, foi discutido em duas audiências públicas: dia 28 de março, no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), e 3 de abril, na Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista.





A proposta prevê a concessão do trecho entre Vargem Grande e São Paulo, passando por Cotia, à iniciativa privada, para ampliação da infraestrutura e manutenção.









De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), nos trechos que correspondem a Cotia, serão instalados, ao todo, 5 pedágios - três na Raposo Tavares, um na Estrada da Roselâdia e um na Av. Dr. Odair Pacheco Pedroso (que liga Cotia a Embu das Artes).





km 24,7, km 29 e km 39,1. As tarifas variam de R$ 1,27 a R$ 2,30, nos dois sentidos da rodovia que pertencem a Cotia. Na Raposo, a previsão é que os equipamentos sejam instalados no





Ao longo da Raposo, a previsão é que sejam instalados mais três pedágios: um no km 11,8 – (R$ 0,62), um no km 15,1 (R$ 0,77) e outro no km 19,8 (R$ 0,92), também nos dois sentidos.









Na Av. Dr. Odair Pacheco Pedroso, está prevista a instalação de um pedágio próximo ao CT do São Paulo, cujo valor será de R$1,96, nos dois sentidos, conforme o projeto.





BANHO DE ÁGUA FRIA





O diretor-geral da Artesp, Milton Persoli, explicou que as audiências públicas sobre o projeto Nova Raposo “servem para entender as necessidades de cada município e construir um projeto melhor ainda”. “A consulta e a audiência nos ajudam a manter o Programa de Concessões como referência e trazendo desenvolvimento econômico por onde passa”, destacou.





No entanto, mesmo com a previsão de 5 pedágios e diversos pontos que geram muitas dúvidas para a população cotiana, a Artesp afirmou hoje (8) ao Cotia e Cia que a cidade não receberá audiência pública para discutir o projeto.





SUGESTÕES NAS AUDIÊNCIAS REALIZADAS





De acordo com a Artesp, nas duas audiências realizadas, entre as sugestões coletadas estão: a implantação de iluminação em trechos urbanos; obras de arte; duplicação; terceira faixa; corredor de ônibus; vias marginais, entre outros pleitos relacionados à segurança e mobilidade da população local.





“Todas as contribuições serão analisadas pela ARTESP, em conjunto com a Secretaria de Parceria em Investimento (SPI), para análise e verificação de implementação ao projeto”, disse o órgão.





Lote Nova Raposo





Além da Raposo Tavares, Estrada da Roselândia e Av. Dr. Odair Pacheco Pedroso, a concessão inclui também as rodovias Castello Branco (SP-280) e Prefeito Livio Tagliassachi (SPA 053/280).





O projeto visa beneficiar 14 municípios da região e prevê investimentos para duplicação de 27,7 km, implantação de 146,6 km de faixas adicionais, 48,3 km de vias marginais; 24 novos dispositivos, adequação de 41 novas obras de artes especiais; 38 novas passarelas e 73 pontos de ônibus.





O projeto prevê também melhorias em dispositivos de acesso e retorno, entre outras obras de infraestrutura viária, além de serviços como atendimento por equipes de socorro mecânico, guincho, primeiros socorros e monitoramento das rodovias por sistemas de câmeras. Esses investimentos devem gerar mais de 8,5 mil empregos, entre diretos e indiretos.





FREE FLOW





As rodovias também contarão com o sistema automático livre, pagamento da tarifa de maneira 100% automática (sistema free flow), que permite uma cobrança em relação ao trecho percorrido.





Segundo a Artesp, as vias atualmente sob concessão da ViaOeste terão as praças de pedágios convertidas em pórticos, o que permitirá uma redução em torno de 20% na tarifa quilométrica atual.





O projeto da Nova Raposo faz parte dos 1.800 km de rodovias qualificadas no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), em fevereiro de 2023. O PPI-SP visa atrair investimentos privados, com o objetivo de “melhorar a prestação dos serviços públicos à população, ampliando as oportunidades de negócios, emprego, desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, ambiental e industrial em São Paulo”.





CONSULTA PÚBLICA NA INTERNET





A consulta pública estará disponível na página oficial da ARTESP, até às 18h do dia 16 de abril. Os interessados em participar devem enviar as contribuições por meio do formulário disponibilizado no site, nos formatos Excel e PDF, para o endereço eletrônico novasconcessoes@artesp.sp.gov.br, identificando o assunto do e-mail como “Contribuições Consulta Pública 03/2024”.





Serão apreciadas apenas as contribuições que contenham identificação do participante e contato (e-mail e telefone), que estejam devidamente inseridas no formulário.