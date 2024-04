Nova Raposo: entidades criam movimento contra o projeto que prevê pedágios na rodovia

De acordo com a, a tarifa dos pedágios será cobrada no sistema “free flow” (fluxo livre), sem que o motorista precise parar para fazer o pagamento. O serviço também permite que o valor cobrado seja por distância percorrida (veja mais detalhes do sistema free flow aqui ).





Conforme já publicado pelo Cotia e Cia, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) realizou apenas dois encontros presenciais para falar do projeto: no dia 28 de março, no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), e 3 de abril, na Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista.



Diante disso, as entidades repudiaram a falta de informação e cobraram mais transparência do poder público estadual. Durante a reunião, vários moradores e lideranças manifestaram “que é um absurdo” um projeto dessa dimensão ser feito “a toque de caixa sem respeitar as diretrizes do Estatuto da Cidade”, que determinam “o pleno acesso às informações e controle desde as etapas iniciais pela sociedade civil interessada”. , a) realizou apenas dois encontros presenciais para falar do projeto: no dia 28 de março, no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), e 3 de abril, na Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista.Diante disso, as entidades repudiaram a falta de informação e cobraram mais transparência do poder público estadual. Durante a reunião, vários moradores e lideranças manifestaramum projeto dessa dimensão ser feitoque determinam





"NOVA RAPOSO NÃO!"



Por fim, os participantes da reunião decidiram criar um movimento amplo, chamado “Nova Raposo, não!”, para impedir o avanço do projeto e que o Poder Público, em âmbito municipal e estadual, retroceda o processo em curso. “É preciso o cumprimento integral das diretrizes legais que norteiam os processos participativos e o direito democrático de controle social”, concluiu Ângela Baeder, do CADES Butantã.



Participam do movimento e assinam manifesto as seguintes entidades:



Amigos da Mata Esmeralda;

⁠Amigos do Conjunto Residencial Butantã

Associação Amigos Casa do Bandeirante (AACB);

Associação Cultural da Comunidade do Morro do Querosene;

Associação de Moradores do Jardim Christie;

Associação de Moradores da Rua Ministro Costa e Silva e Adjacências;

Associação de Moradores da Comunidade Cidade Nova Piemonteses;

Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros (SAAP);

Associação dos Amigos da Praça João Afonso de Souza Castellano;

AMAPAR – Associação dos Moradores Amigos do Parque Previdência;

AMAPP – Associação dos Moradores e Amigos dos Predinhos de Pinheiros;

Associação Projetos Integrados de Desenvolvimento Socioambiental do Raposo Tavares;

Clube Alto dos Pinheiros;

Coletivo Corredor Ecológico Urbano do Butantã;

Coletivo Ideia Nossa;

Coletivo PQ BT18 – Parque Linear Charque Grande-Ibiraporã;

Comunidade City Pirajussara;

CPM Butantã (Conselho Participativo – Butantã);

Fórum Verde Permanente de parques, praças e áreas verdes;

⁠Movimento Defenda o Parque Previdência

⁠⁠Movimento Defenda SP

⁠Movimento de Moradia Cohab Raposo

Movimento Parque Chácara do Jóquei;

Movimento Parque Linear Caxingui;

Pró-Pinheiros;

Rede Ambiental Butantã (RAB);

Rede Butantã;

Sociedade Amigos da Cidade Jardim, SACJ;

SOS Bicho





Nesse domingo (14), houve uma reunião online com mais de 60 pessoas ligadas a dezenas de associações, entre elas, a Rede Butantã e a Rede Ambiental Butantã, além de conselheiros do CADES Butantã e do Conselho Participativo Municipal. O objetivo é criar um movimento contra o projeto do governo de São Paulo.