Nova Raposo: governo prorroga implantação de pedágios na rodovia; veja nova previsão

Informação foi divulgada ontem (23) pela Secretaria Estadual de Parcerias e Investimentos; saiba mais

Foto: Reprodução

prorrogar a implantação dos pedágios free flow na rodovia Raposo Tavares, entre as regiões de Vargem Grande Paulista, Cotia e Butantã. A informação foi divulgada nessa terça-feira (23) pela Secretaria Estadual de Parcerias e Investimentos, após repercussão do assunto. O governo de São Paulo decidiu, entre as regiões de. A informação foi divulgada nessa terça-feira (23) pela, após













No projeto da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), os pedágios estavam previstos para ser instalados em março de 2026, um ano depois da assinatura do contrato da concessão. No entanto, na informação divulgada ontem, os pórticos, agora, estão previstos para 2033, após previsão da conclusão das obras das vias marginais na rodovia.





“A implantação dos pórticos do sistema free flow ocorrerá somente após a conclusão das obras, previsto para o 8º ano após a assinatura do contrato, e as tarifas serão cobradas de forma justa, apenas por quilômetro percorrido, dos motoristas que acessarem as vias expressas”, disse em nota a secretaria.