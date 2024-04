Escola Integral: projeto prevê aulas das 7h às 14h no ensino fundamental I em Cotia

Segundo a prefeitura, programa será implantado em escolas situadas em regiões com maior vulnerabilidade

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A Prefeitura de Cotia instituiu o Programa Municipal de Escola em Tempo Integral para ampliar a oferta deste tipo de vagas na rede pública do município.





Segundo a prefeitura, desde 2023, o formato já estava 100% implantado nos Centros Educacionais (creches) municipais para crianças do Berçário ao Maternal I, com horário das 7h às 17h.





A partir deste ano, o projeto piloto começou a funcionar no CEUC Pref. Carmelino P. de Oliveira e na EM Jornalista Maria do C. de Almeida.





Os primeiros alunos do Ensino Fundamental I incorporados ao formato de período integral são dos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos, totalizando 302 estudantes que cumprem uma jornada diária das 7h às 14h na escola.





“Nosso objetivo é levar este formato de ensino ao maior número de escolas possível. Vamos analisar os resultados destas duas escolas e, com planejamento, poderemos avançar à medida que consigamos identificar e adequar as condições de espaço físico da própria escola”, explicou o prefeito Rogério Franco.





Segundo a prefeitura, além das disciplinas regulares, os alunos participam de projetos de artes, reforço escolar e robótica, por exemplo.





De acordo com a Prefeitura de Cotia, as escolas em período integral serão implantadas, prioritariamente, em regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica com o objetivo de promover a inclusão e equalização de oportunidades educacionais.