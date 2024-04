Nova Raposo: veja os valores previstos para cada um dos 6 pedágios entre Cotia e SP

Artesp prevê a instalação de pedágios com o sistema “free flow” entre o km 11 e o km 39 da rodovia

Foto: Artesp

prevê a concessão do trecho entre Vargem Grande e São Paulo, passando por Cotia, à iniciativa privada, para ampliação da infraestrutura e manutenção. O projeto de mobilidade da rodovia Raposo Tavares, chamado de “Nova Raposo”,, para ampliação da infraestrutura e manutenção.









(Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a tarifa dos pedágios será cobrada no sistema “free flow” (fluxo livre), sem que o motorista precise parar para fazer o pagamento. O serviço também permite que o valor cobrado seja por distância percorrida (veja mais detalhes do sistema free flow aqui ou no final do texto). De acordo com a Artesp, a tarifa dos pedágios será cobrada no sistema “free flow” (fluxo livre), sem que o motorista precise parar para fazer o pagamento. O serviço também permite que o valor cobrado seja por distância percorrida (veja mais detalhes do sistema free flowou no final do texto).





LOCAIS E VALORES





O projeto prevê a instalação dos pedágios nos seguintes trechos e com os respectivos valores:

Km 11,8 – R$ 0,62

Km 15,1 – R$ 0,77

Km 19,8 – R$ 0,92

Km 24,7 – R$ 1,27

Km 29,0 – R$ 1,65

Km 39,1 – R$ 2,30

Vale ressaltar que a instalação é prevista nos dois sentidos da rodovia. Com isso, quem se deslocar do km 39 até o km 11 da rodovia, por exemplo, pagará R$ 7,53 na ida e mais R$ 7,53 na volta, totalizando R$ 15,06; quem for do centro da cidade até São Paulo, pagará R$ 5,23 na ida e R$ 5,23 na volta (R$ 10,46), conforme previsão do projeto.





Pedágio Free Flow. Foto: Governo de SP

AUDIÊNCIA PÚBLICA





A Artesp vem realizando audiências públicas, desde março, para trazer informações relacionadas à concessão rodoviária do projeto Nova Raposo. Até o momento, foram realizados dois encontros, sendo o último em Vargem Grande Paulista, nessa quarta-feira (3).





DATAS PREVISTAS





A Artesp prevê lançar o edital do projeto de concessão em junho deste ano para, em novembro, realizar o leilão.





A assinatura do contrato deve ocorrer em março de 2025 e os pedágios deverão ser instalados em março de 2026.





MAIS DETALHES DO PROJETO





A concessão, segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, inclui, além da Raposo Tavares, as rodovias: SP 280, SP 029 e SPA 053/280. E, ainda, o trecho municipal entre os municípios de Cotia e Embu das Artes, paralelo ao Rodoanel Oeste.





No total, o projeto prevê investimentos para duplicação de 36,16 km, implantação de 36,65 km de faixas adicionais, 48,26 km de vias marginais; 24 novos dispositivos, adequação de 59 novas obras de artes especiais; 38 novas passarelas e 73 pontos de ônibus.





“Os recursos serão aplicados também em melhorias em dispositivos de acesso e retorno, entre outras obras de infraestrutura viária, além de serviços como atendimento por equipes de socorro mecânico, guincho, primeiros socorros e monitoramento das rodovias por sistemas de câmeras”, informou a secretaria.





Como funciona o pedágio Free Flow?





O sistema de pedágio Free Flow visa otimizar o trânsito em rodovias, eliminando a necessidade de parar em praças de pedágio para efetuar pagamentos.





Originada na Europa nos anos 90, essa abordagem tem como objetivo principal “agilizar o fluxo de veículos, reduzir congestionamentos e minimizar o impacto ambiental causado por carros parados em filas”.





O funcionamento é bastante simples: veículos são equipados com um transponder eletrônico ou tag, que é identificado automaticamente por sensores à medida que o veículo passa por um ponto de pedágio.





O valor do pedágio é então debitado de uma conta previamente estabelecida, que pode ser recarregada manualmente ou automaticamente.





Com isso, o valor pago é proporcional ao trajeto percorrido. Caso o veículo não tenha tag instalada, o motorista pode entrar no site da concessionária para fazer o pagamento através da placa.