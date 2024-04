Criminosos fazem 9 pessoas reféns durante roubo a agência dos Correios em Carapicuíba

Crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (22); três foram presos

Imagem: Reprodução

Criminosos fizeram nove pessoas reféns durante roubo a uma agência dos Correios em Carapicuíba no início da noite dessa segunda-feira (22). As vítimas foram libertadas com a chegada da Polícia Militar e três pessoas foram presas, dois homens e uma mulher.





Quando as equipes policiais chegaram no local, foram recebidas por um dos funcionários, que indicou onde os criminosos estavam. Em seguida, uma mulher se aproximou tentando se passar por uma das vítimas, mas foi apontada pelo funcionário como uma das pessoas envolvidas no crime.





Dentro da agência, outros dois criminosos foram presos em flagrante. Eles estavam na área de carga e descarga e tentaram se esconder atrás de um caminhão estacionado. Um dos indivíduos indicou que teria escondido um revólver calibre .38, com a numeração suprimida e seis munições, em uma gaveta na sala da administração. O armamento foi apreendido.





As vítimas foram encontradas trancadas dentro de uma sala e libertadas ilesas. Com os criminosos, foram apreendidos celulares, carteiras e dinheiro roubados das pessoas que estavam na agência, além de mais de R$ 1,4 mil retirados do caixa.





Já em uma rua próxima ao local do crime, as equipes identificaram um veículo usado pelos indivíduos, com placas sobrepostas para tentar despistar os policiais. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.