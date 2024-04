Nova Raposo: Tarcísio de Freitas se pronuncia sobre o polêmico projeto

Governador destacou que o projeto “ainda vai fazer a diferença”

Governador Tarcísio. Foto: Reprodução / Governo de SP

‘Nova Raposo’, que pretende ampliar faixas e incluir Cotia e Cia no dia 18 de março deste ano (veja aqui). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se pronunciou sobre o projeto, que pretende ampliar faixas e incluir seis pórticos de pedágios ‘free flow’ entre Cotia e São Paulo. O projeto, que prevê a concessão do trecho à iniciativa privada, foi revelado pelono dia 18 de março deste ano





criou polêmica entre moradores e associações. Após publicação da reportagem, outros portais, inclusive da Grande Mídia, também começaram a abordar o assunto, que





Para Tarcísio, o desconforto que foi gerado “é normal quando se faz uma concessão”. De acordo com o governador, o projeto ainda “vai fazer a diferença”.





“É óbvio que tem essa reação, que tem esse desconforto. É compreensível, mas eu tenho certeza que isso é mitigado a partir do momento que o projeto está bem estruturado e esse investimento se materializa. Aí a gente vai fazer a diferença”, defendeu Tarcísio, durante conversa com jornalistas na semana passada.





O governador declarou que “nenhum projeto sai do jeito que entrou” e que o governo ouve a população. “É aquele negócio: quando você faz, quando você está querendo fazer, tem a reação. Quando o investimento começa a se materializar, o pessoal diz: ‘puxa, isso vai fazer diferença’. Imagina quando, em 2025, as marginais da [rodovia] Castelo Branco as pontes sobre a [Marginal do Rio] Tietê estiverem prontas e a gente estiver beneficiando quem vem de Barueri, quem vem de Itapevi... É uma diferença muito grande”, destacou.