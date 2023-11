Bairros em Cotia estão há mais de 28h sem energia; veja a previsão da Enel

Além da energia, o abastecimento de água também foi afetado em algumas regiões da cidade

Árvore caiu e obstruiu via no bairro do Portão, em Cotia. Foto enviada ao Cotia e Cia

estão há mais de 28 horas sem energia elétrica. O apagão em quase toda a cidade aconteceu após o forte temporal desta sexta-feira (3). Além da energia, o abastecimento de água também foi afetado em algumas regiões (VEJA AQUI). A força do vento ultrapassou a velocidade de 100 km por hora.





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que as equipes da Defesa Civil de São Paulo e do Corpo de Bombeiros prestam apoio aos municípios mais afetados "para restabelecimento de energia e liberação de vias comprometidas pelas quedas de árvores." Segundo ele, equipes da Sabesp "trabalham para restabelecer também o fornecimento de água, que foi impactado pelas quedas de energia."





Prefeitura de Cotia, por sua vez, disse que está com toda a sua equipe de Defesa Civil nas ruas, com o apoio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, “empenhada em atender as ocorrências relacionadas às chuvas de sexta-feira". “No entrando, parte dos atendimentos dependem do desligamento da rede elétrica por parte da Enel. Ocorre que a concessionária não tem atendido aos chamados com a celeridade necessária”, informou (LEIA O COMUNICADO). por sua vez, disse que está com toda a sua equipe denas ruas, com o apoio dainformou





QUANDO A ENERGIA DEVE VOLTAR?





A Enel prevê a normalização dos serviços até a próxima terça-feira (7). "Nossa melhor previsão é atender a maioria das ocorrências até terça-feira. Pode permanecer algum caso pontual depois, mas isso é o que podemos pensar como horizonte realista", afirmou Vincenzo Ruotolo, responsável pela área de infraestrutura e redes da Enel Brasil.





Segundo a Enel, cerca de 2,1 milhão de clientes ficaram sem luz no estado de São Paulo. Destes, 620 mil imóveis tiveram a energia reestabelecida. O diretor comercial da Enel, André Oswaldo, disse em entrevista ao Brasil Urgente que os hospitais e escolas estão entre as prioridades no momento. "Amanhã temos o Enem. Estamos com prioridade grande em cima das escolas, porque precisam funcionar bem amanhã", afirma Oswaldo.





Para falar com a Enel





O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.





Ouvidoria da Enel SP





Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.





Por teleatendimento: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8 horas às 18 horas).





Por carta: enviar em envelope fechado mencionando ‘Ouvidoria’ para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo-SP, CEP: 04794-00.