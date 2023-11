Cotianos estão há mais de 40h sem energia e Enel continua sem dar informações

Cotia e Cia questionou a empresa, mas não houve um retorno específico sobre a falta de energia na cidade

Diversos bairros em Cotia seguem sem energia elétrica neste domingo (5). Foto enviada ao Cotia e Cia

sobre a falta de energia em boa parte de Cotia. O problema ocorre desde a tarde de sexta-feira (3), após o temporal que atingiu a cidade e boa parte do estado de São Paulo. A Enel continua sem dar detalhesO problema ocorre desde a tarde de sexta-feira (3), após o temporal que atingiu a cidade e boa parte do estado de São Paulo.





Cotia e Cia entrou em contato com a comunicação da empresa na manhã deste domingo (5), mas a nota enviada é a mesma, de forma genérica e sem dar detalhes específicos sobre o município (VEJA A NOTA DA ENEL NO FINAL DA MATÉRIA).





Após a publicação desta reportagem, alguns moradores relataram que a energia está voltando de forma gradativa em alguns bairros.





MAIS DE UM MILHÃO DE IMÓVEIS SEM ENERGIA NA GRANDE SP





Mais de 1 milhão da imóveis da Região Metropolitana de São Paulo seguem sem energia neste domingo (5). Ao todo, o temporal deixou ao menos 2,5 milhões de pessoas sem energia.





De acordo com a Enel, 1 milhão de imóveis tiveram a energia restabelecida até as 6h deste domingo. A previsão é a de que o serviço seja totalmente retomado somente na terça-feira (7).





A maior parte das residências sem luz - 84% - está na área de concessão da empresa Enel, que atende a região metropolitana, onde 2,1 milhões de pessoas ficaram sem luz, segundo informou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).





A Prefeitura de Cotia disse que está com toda a sua equipe de Defesa Civil nas ruas, com o apoio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, “empenhada em atender as ocorrências relacionadas às chuvas de sexta-feira". “No entrando, parte dos atendimentos dependem do desligamento da rede elétrica por parte da Enel. Ocorre que a concessionária não tem atendido aos chamados com a celeridade necessária”, informou. ruas, com o apoio da Secretaria de Obras e Infraestrutura,informou.





VEJA A NOTA DA ENEL





A Enel Distribuição São Paulo informa que continua trabalhando incansavelmente nos reparos das ocorrências causadas pelas fortes chuvas e os ventos atípicos da última sexta-feira (3). Essa foi a ventania mais forte dos últimos anos em São Paulo que atingiu de forma mais severa a rede de distribuição.





Ao todo, 2,1 milhões de clientes foram impactados desde sexta-feira. A Enel SP já normalizou o serviço para cerca de 1 milhão de clientes. A companhia está restabelecendo de forma gradual o serviço, dando prioridade aos casos mais críticos, como serviços essenciais.





Devido à complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, com substituição de cabos, postes e transformadores, alguns casos podem levar mais tempo. A expectativa é normalizar o fornecimento de energia para a maioria dos clientes afetados até a próxima terça-feira (7). A distribuidora está com uma mobilização total de equipes em várias frentes, como call center e operação, para esse atendimento e aumentou em mais de 3 vezes o número de profissionais em campo.





Equipes de emergência têm atuado sem parar durante a noite e toda a madruga para realizar os reparos necessários e seguem trabalhando de forma ininterrupta para agilizar ao máximo os atendimentos e restabelecer o serviço para todos.





A Enel orienta que os clientes acessem os canais digitais da companhia para abrir chamado de falta de luz, por meio do app Enel São Paulo e agência virtual do site www.enel.com.br.