VÍDEO: Incêndio atinge quiosques do Thermas da Mata, em Cotia

Incidente ocorreu na tarde deste sábado (4)

Um incêndio atingiu ao menos dois quiosques do parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, na tarde deste sábado (4). Segundo informações, não houve feridos.

O fogo começou no primeiro quiosque, mas como o vento estava forte, acabou se espalhando e atingiu pelo menos mais um quiosque.

De acordo com frequentadores do parque, uma equipe de bombeiros do empreendimento chegou rapidamente e pediu para as pessoas se afastarem. As chamas foram controladas rapidamente. Não se sabe ainda a causa do incêndio.

Cotia e Cia entrou em contato com o Termas da Mata, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

Veja o vídeo abaixo: