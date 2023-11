Falta de energia prejudica abastecimento de água em Cotia

Chuva desta sexta-feira (3) ainda causa transtornos para moradores.













A Companhia informou que está em constante contato com as concessionárias de energia para restabelecer as instalações o mais breve possível, mas ainda não há previsão de regularização do fornecimento para todas as áreas.





A Sabesp disse que realiza manobras operacionais para amenizar a situação e caminhões- tanque para abastecer pontos mais críticos.

É recomendável que os clientes priorizem o uso da água das caixas-d’água para higiene e alimentação até que o abastecimento esteja normalizado.

Casos de emergência serão atendidos pelo 0800 055 0195.

Em razão das fortes chuvas na tarde de sexta-feira, 3/11, a falta de energia paralisou instalações e estações elevatórias da Sabesp, afetando o nível dos reservatórios e, consequente, o abastecimento de água em diversas regiões, entre eles as cidades de Cotia, Osasco, Barueri e Taboão da Serra.