Prefeitura de Cotia publica comunicado sobre o temporal que atingiu a cidade

Rajadas de vento chegaram a 103,7 km/h no estado de SP

Ventania derrubou parte do telhado do mercado Bem Barato, em Cotia. Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia publicou um comunicado sobre a forte chuva que atingiu a cidade na tarde desta sexta-feira (3). De acordo com a administração municipal, a Defesa Civil registrou diversas ocorrências relacionadas a quedas de árvores que atingiram a fiação elétrica e obstruíram vias.





“A Prefeitura mobilizou todo o efetivo da Defesa Civil e equipes da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana para atender as ocorrências, no entanto, há casos em que as equipes precisam aguardar o desligamento da energia elétrica, por parte da Enel, para remoção dos galhos”, disse.





O temporal que atingiu Cotia e todo o estado de São Paulo trouxe consigo rajadas de vento de até 103,7 km/h. Segundo a Escala Beaufort, ventos acima de 103 km/h podem ser considerados tempestade violenta, causando danos até mesmo em edificações.









Em caso de emergência, a Prefeitura pede para acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros 193.