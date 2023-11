Chuva com vento forte arranca telhas e derruba árvores em Cotia; FOTOS

Uma forte chuva atinge a cidade de Cotia nesta sexta-feira (3). A tempestade teve início por volta das 16h.

A chuva veio acompanhada de uma forte ventania, que arrancou telhas e derrubou árvores em algumas regiões do município.

“Destelhou uma parte da minha casa. Foi um caos”, relatou o jornalista Cloves Ferreira, que mora na Estrada do Morro Grande. “Aqui na frente de casa, uma árvore caiu em cima de dois carros”.

Uma árvore de grande porte também caiu na entrada do bairro Portal da Primavera e outra cedeu no Parque Rizzo.

A ventania também derrubou árvores na Rodovia Raposo Tavares. A fiação do local foi atingida.

Há relatos de falta de energia também em alguns bairros.

Cotia e Cia está em contato com a Defesa Civil de Cotia para atualizar as ocorrências registradas nesta sexta-feira.

Estragos causados pela chuva na região da estrada do Morro Grande

Árvore caiu por cima de um veículo em frente a praça Santa Rita de Cássia





Previsão para os próximos dias





A passagem de uma frente fria por São Paulo na sexta-feira (03) será rápida, deixando o final de semana sem previsão de novos temporais.





No sábado (4) o dia deve começar com céu nublado e rajadas de vento. Ao decorrer do dia o céu fica com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 15°C.





No domingo (5), o sol deve predominar ao longo do dia e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 13ºC na madrugada e a máxima deve atingir 26°C nas primeiras horas da tarde.