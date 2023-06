Animália Park confirma data de inauguração

Depois de anos de espera, finalmente vamos ter a inauguração de um dos maiores parques do Brasil; confirmação foi feita ao Cotia e Cia nesta sexta-feira (23); veja

Animália Park. Foto: Techdrones

Muitas pessoas aguardam ansiosamente por essa informação. E nós, do Cotia e Cia, também! Afinal, desde 2012, o Animália Park, o mais novo parque de diversões instalado em Cotia, vem sendo projetado e planejado.





Em contato com a nossa reportagem nesta sexta-feira (23), a assessoria de imprensa do Animália confirmou que a atração será inaugurada daqui a exatamente duas semanas, no dia 7 de julho.





Mas, na quarta-feira da semana que vem, dia 28, nós estaremos lá no parque para acompanhar a pré-inauguração e vamos mostrar tudo para vocês. O evento será reservado para autoridades, jornalistas e funcionários. Na data, O PARQUE NÃO ESTARÁ ABERTO AO PÚBLICO.





O Animália Park está localizado na Estrada do Furquim, em Cotia, em um terreno de 350 mil metros quadrados e dividido em duas áreas. Serão mais de 20 atrações, entre montanhas-russas, teleférico e até um zoológico.





Para se ter ideia, o terreno é quatro vezes maior do que o do saudoso Playcenter, que ocupava 85 mil metros quadrados na Marginal Tietê.





Até então as atrações confirmadas são:





Montanha-russa Zyklon (Ex Parque Magic)





Montanha-russa Spinning com Roda De Hamster (Inédita no Brasil)





Cataclisma





Splash (Ex Playcenter)





Space Moon (Ex Moreno’s Park)





Atração de Piratas (Estilo Castelo dos Horrores)





Dark Ride da Fábrica de Chocolate





Xícaras Vitória-Régia (Ex Terra Encantada)





Teleférico (Ex Beto Carrero World)





Caravela (Ex Terra Encantada)





Ballon Race – Balões que giram 360 graus





Barnstormer – Casinhas que giram em 360 graus na vertical, atração familiar





Roda Gigante





Skate





Carrossel com dois andares





Montanha russa infantil Spinning