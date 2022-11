Animalia Park: Veja imagens aéreas inéditas do novo parque de diversões de Cotia

Site especializado em parques de diversões também divulgou possível período de abertura do novo empreendimento, localizado no km 39 da Raposo Tavares; confira

Foto: Site Hapfun





O Animalia Park, novo parque de diversões temático de Cotia, está com obras avançadas e bem próximas da finalização, segundo divulgou o site Hapfun nesta terça-feira (29).









A maior novidade dessa atualização é a chegada dos trens da nova montanha-russa spinning com roda de Hamster, inédita no Brasil. De acordo com o Hapfun, os trilhos já tinham começado a chegar há alguns meses, mas agora o equipamento já está 100% no Animalia Park.





Todas as fotos – que você confere logo abaixo - foram retiradas do canal de drone Sky King Drone e divulgadas, primeiramente, pelo site Hapfun.





O futuro empreendimento é uma iniciativa do Grupo Expo Aqua, responsável pelo Aquário de São Paulo e também pela Cidade da Criança em São Bernardo do Campo.





O Animália está em construção desde 2012, mas devido a embargos nas obras, acabou demorando muito mais do que estava previsto.





Até o momento, não há oficialmente uma data correta para inauguração do parque. Mas segundo apurou o Hapfun junto a uma empresa responsável por das lojas do empreendimento, a previsão é que seja inaugurado em fevereiro de 2023 – reforçando que essa não é uma informação oficial.





O Animália Park será o primeiro parque temático a ser lançado no Brasil após um hiato de 22 anos – o Hopi Hari abriu em 1999. O empreendimento, que já foi chamado de “Parque dos Elefantes” e “Parque de Cotia”, está sendo projetado e planejado desde 2013.





Veja as imagens aéreas abaixo – as legendas são do site Hapfun:





Trilhos s suportes dos trens da nova montanha-russa

Os trens da nova montanha-russa estão cobertos por plásticos.

São 5 vagões que giram spinnings e uma roda de hamster

Em frente ao galpão do parque de diversões, aparentemente estão finalizando a temática e também a instalação de uma espécie de fonte no pequeno lago que terá na ponte de entrada.









A parte final do trajeto do Zoo, que será a transição para o parque, sem muitas mudanças, aparentemente está tudo bem próximo de ser finalizado, pelo menos externamente.







A parte do Zoo do Animalia, onde temos a maior parte dos recintos, está quase pronta, paisagismo já foi instalado, as obras estão chegando na reta final e a única parte em obras, está no recinto direito, com os andaimes na construção mais alta, provavelmente uma tematização está sendo feita ali.