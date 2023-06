Animália Park lança site oficial e inicia venda de ingressos; confira

Novo parque de diversões em Cotia será aberto ao público no próximo dia 7; saiba mais

Imagem do Animália Park concedida ao Cotia e Cia. Crédito: Dronei Por Aí

O Animália Park, o mais novo parque de diversões instalado em Cotia, acaba de divulgar o valor oficial dos ingressos. A inauguração ao público será no dia 7 de julho.





(VEJA AQUI). De acordo com o site oficial do parque, que foi ao ar nesta terça-feira (27), o preço promocional dos ingressos será R$150. Segundo a empresa, esse preço será válido somente até o dia 5 de julho





Vale ressaltar que neste valor não estão inclusos: teleférico, tirolesa, alimentação, estacionamento, carrinho de transporte e guarda-volumes.





O site ainda mostra todas os recintos e as atrações do novo empreendimento, além de todos os animais que estão abrigados no chamado ‘Animália Reserva’.





No portal ainda é possível ver todos os detalhes da estrutura do parque, que conta ainda com diversos pontos de alimentação durante todo o trajeto.





O Animália Park está localizado na Estrada do Furquim, em Cotia, em um terreno de 350 mil metros quadrados e dividido em duas áreas. Para se ter ideia, o terreno é quatro vezes maior do que o do saudoso Playcenter, que ocupava 85 mil metros quadrados na Marginal Tietê.





Nesta quarta-feira (28), o Cotia e Cia vai participar da pré-inauguração do parque. Portanto, fique de olho em nossas redes sociais para acompanhar todas as novidades.