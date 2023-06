Gabriela acumula títulos no jiu-jitsu, e vende doces para bancar lutas | Neto Rossi

Moradora de Cotia, ela agora tem outra luta pela frente: a busca por um patrocinador; veja a reportagem

Gabriela Matos, lutadora de jiu-jitsu. Foto: Divulgação

Coluna Neto Rossi: Campeã internacional em 2023; campeã paulista 2020 e 2021; campeã da Taça SP 2020; campeã pan-americana 2021; vice-campeã mundial em 2020. Esses são apenas alguns títulos conquistados pela atleta cotiana de jiu-jitsu Gabriela Matos, de 18 anos. Campeã internacional em 2023; campeã paulista 2020 e 2021; campeã da Taça SP 2020; campeã pan-americana 2021; vice-campeã mundial em 2020. Esses são apenas alguns títulos conquistados pela atleta cotiana de jiu-jitsu





Apesar de seu esforço nesses quase 5 anos de esporte, Gabriela, que faz parte da equipe Gracie Barra Cotia, enfrenta dificuldades para bancar as despesas com suas lutas. “É difícil conseguir patrocínio, ainda mais sendo atleta de base”, disse à Coluna.





Foi em meio à essa dificuldade que ela foi obrigada a encontrar uma alternativa: a venda de doces. Com o dinheiro das vendas, Gabriela consegue bancar parte dos custos dos campeonatos, as vestimentas, a alimentação e o transporte.





Gabriela foi campeã paulista em 2020 e 2021. Foto: Divulgação

“Os doces é um projeto que tenho com um dos meus apoiadores. Nós fazemos caixinhas de brigadeiro e eu vendo na academia e nos campeonatos. Nesse projeto, eu fico com 50% do dinheiro e uso para custear inscrições, alimentação, transporte e vestimenta”, declarou.





O maior desafio de Gabriela, portanto, não está dentro do tatame, mas sim do lado de fora. A atleta cotiana quer muito arrumar um patrocinador para tranquilizá-la nas finanças. “Com um ou mais patrocinadores, vou conseguir ficar mais tranquila e focar mais meu tempo nos treinos. Se Deus quiser, vou conseguir.”





Neste final de semana, Gabriela entra novamente no tatame para disputar mais um título pelo Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE). Estamos torcendo por você!





Neto Rossi (@netorossi_1) é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna

assuntos diversos sobre a cidade e a região