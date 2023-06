Titãs anuncia novo show em SP com bilheteria destinada a instituição de caridade

Anúncio do novo show surge após sucesso de três apresentações com ingressos esgotados; saiba mais

Formação clássica do Titãs. Foto: Reprodução / Redes Sociais

Após três noites com ingressos esgotados no Allianz Parque, o Titãs anunciou um novo show especial em São Paulo para a próxima terça-feira (27). O evento, que acontecerá no Vibra, terá sua renda destinada para a Friendship Circle, uma organização não-governamental focada na inclusão de pessoas com deficiência.









site da Eventim, a partir de R$ 140, sem as taxas. Os ingressos já estão à venda no





O grupo está no meio da turnê “Titãs Encontro: Todos Ao Mesmo Tempo Agora”, iniciativa que marca a reunião de Nando Reis, Paulo Miklos, Branco Mello, Arnaldo Antunes, Tony Bellotto, Sérgio Britto e Charles Gavin, a formação clássica do conjunto.





Serviço:





Data: 27/06/2023

Abertura dos Portões: 19h

Horário: 21h

Local: Vibra | Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP, 04795-100

Classificação etária: 16 anos – De 5 a 15 anos acompanhados dos responsáveis legais – menores de 5 anos não acessam o evento.

Ingressos: Pista VIP Diversão: R$ 480,00 (inteira) | R$ 240,00 (meia-entrada)/ Pista Flores: R$ 280,00 (inteira) | R$ 140,00 (meia-entrada)