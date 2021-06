De montanha-russa a zoológico: novo parque de diversões em Cotia será 4 vezes maior que o Playcenter

Lazer

O Animalia Park’, localizado no km 39 da Raposo Tavares, pode ser inaugurado no final deste ano; a estimativa é que o parque gere cerca de 500 vagas de empregos direto a partir de sua abertura



*Montanhas-russas, teleférico, um zoológico, lojas e restaurantes. Tudo isso e muito mais em um terreno de 350 mil metros quadrados – quatro vezes maior que o Playcenter, que ocupava 85 mil metros quadrados na Marginal Tietê -, cercado de área verde e paisagismo. Estamos falando do novo parque de diversões temático ‘Animalia Park’, localizado em Cotia, no km 39 da rodovia Raposo Tavares.





Este é o primeiro parque temático a ser lançado no Brasil após um hiato de 22 anos – o Hopi Hari abriu em 1999. O Animalia Park, que já foi chamado de “Parque dos Elefantes” e “Parque de Cotia”, está sendo projetado e planejado desde 2013, e a previsão era concluí-lo no final de 2020. Mas com a pandemia, o ritmo das obras foi reduzido e a nova previsão é que seja inaugurado no final deste ano.





O parque será dividido em duas áreas: um zoológico e um parque de diversões com área coberta e área externa. As duas áreas serão conectadas por um teleférico e terão também como ponto de transição e conexão uma vila, com lojas, restaurantes e serviços de conveniência. Vai contar ainda com praça de alimentação e espaços de convivência.





A estimativa é que o Animalia Park gere cerca de 500 vagas de empregos direto a partir de sua abertura.





