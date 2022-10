Governo de SP se pronuncia sobre pedido de reabertura do PS do Hospital de Cotia

Documento foi lido nesta terça-feira (11), durante a sessão da Câmara de Cotia; veja

PS do Hospital Regional de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia





Em abril deste ano, a Câmara Municipal de Cotia encaminhou um requerimento solicitando uma reunião com o secretário de Estado da Saúde para falar sobre a possibilidade de reabertura do Pronto-Socorro do Hospital Regional da cidade, que não está atendendo de portas abertas desde fevereiro de 2021 [RELEMBRE AQUI]. para falar sobre a possibilidade de reabertura do Pronto-Socorro do Hospital Regional da cidade, que não está atendendo de portas abertas desde fevereiro de 2021









Após seis meses, o governo paulista respondeu o requerimento. A resposta foi lida na sessão da Câmara de Cotia desta terça-feira (11). O governo afirmou que não há possibilidade de retornar com o atendimento no PS como era antigamente. Ou seja, os atendimentos primários continuarão sendo feitos pelas unidades de saúde do município.





O documento ainda justifica que a partir de novembro o Hospital de Cotia vai ganhar dez novos leitos de UTI para adultos e dez leitos para pacientes com problemas de saúde mental.





A resposta do governo de São Paulo foi criticada pelo presidente da Câmara de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD). Segundo ele, a implantação dos novos leitos citados no documento não justifica a não reabertura do pronto-socorro





“Nós ficamos ao deus-dará esse tempo todo. O governo vem agora com a justificativa de que no mês que vem vamos ter esses novos leitos. E, neste tempo todo, o atendimento está sendo feito pelas unidades de saúde do município. A economia que o governo do estado está tendo não foi repassada para o nosso município”, disse.





Convido todos os vereadores para irmos, no início de novembro, no hospital pra ver se esses leitos estão funcionando. Se não estiver, nós vamos fazer um vídeo criticando essa péssima atuação do governador e do secretário da saúde





O QUE DIZ O ESTADO SOBRE A MUDANÇA NO ATENDIMENTO





já havia explicado ao Cotia e Cia que o hospital passou por referenciamento, conforme pactuado no início de 2021 pela pasta e secretarias municipais de Saúde em reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR). Sobre o atendimento no PS do HRC, a Secretaria de Estado da Saúdeque o hospital passou por referenciamento, conforme pactuado no início de 2021 pela pasta e secretarias municipais de Saúde em reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR).





O encontro, de acordo com a secretaria, definiu a priorização de casos graves e urgentes em determinados prontos-socorros estaduais, como é o caso do Hospital de Cotia, e o direcionamento da demanda de quadros leves aos serviços da rede de saúde municipal.





"Esta forma de atendimento referenciada iniciou-se em fevereiro de 2021 e ocorreu de forma gradual, com orientação à população e diálogos com a rede municipal, até ser totalmente implementado em maio do mesmo ano", disse em nota.





O modelo, segundo a secretaria, é previsto pelo SUS para hospitais de alta complexidade, altamente equipados e capacitados para atender especialidades como oncologia, cardiologia e traumas, que é o caso da unidade. O Pronto-Socorro Obstétrico mantém o atendimento normal à demanda espontânea.





Além de manter hospitais e auxiliar a rede pública, a Secretaria também mantém uma estratégia especial de gestão de leitos hospitalares com suporte da Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde (Cross) para dar prioridade à internação de pacientes com quadros graves. O sistema da Cross online funciona 24 horas por dia e verifica vagas disponíveis em hospitais do SUS em SP para as transferências





A Secretaria da Saúde de SP destacou ainda que no período de 2020 a 2022, o HRC realizou mais de 138,4 mil atendimentos a pacientes.

, diz o texto encaminhado pelo Legislativo.