Restrição de atendimento no PS do Hospital de Cotia sobrecarregou rede municipal, diz prefeitura

Desde fevereiro de 2021, o PS da unidade só atende casos graves e urgentes; veja o que diz o Estado de SP sobre a mudança de atendimento

PS do Hospital Regional de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Desde fevereiro de 2021, o Pronto Socorro (PS) do Hospital Regional de Cotia (HRC) está atendendo de portas fechadas. Ou seja, pacientes que eventualmente precisem de atendimento médico pré-hospitalar devem procurar alguma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cotia.









Ao Cotia e Cia, na época, a Secretaria de Estado da Saúde explicou que a mudança ocorreu devido ao agravamento das infecções causadas pela Covid-19. Por este motivo, segundo a pasta, o PS do hospital passou “por readequação de seu perfil assistencial”.





“Com o recrudescimento da doença [Covid-19], o pronto-socorro do Hospital Regional de Cotia passa por readequação de seu perfil assistencial e torna-se referenciado para casos da doença a partir de fevereiro. A partir disso, o fluxo de ingresso de todos os pacientes se dará a partir da rede primária de saúde”, disse em nota enviada em fevereiro de 2021.





Cotia e Cia na época, seria porque o governo de São Paulo reduziu o valor do contrato com o Seconci, entidade responsável pela gestão da unidade em parceria com o estado [RELEMBRE AQUI]. No entanto, o motivo da mudança, segundo relatos de funcionários da unidade ouvidos pelona época, seria porque o governo de São Paulo reduziu o valor do contrato com o Seconci, entidade responsável pela gestão da unidade em parceria com o estado

Fato é que, com a restrição de atendimentos no PS do Hospital de Cotia, a procura nas unidades de saúde do município subiu 39%. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em nota enviada ao G1, até 2020, a média de atendimentos na UPA e nos pronto-atendimentos da cidade era de 23.915 consultas por mês. No último ano esse número passou para 33.185 consultas mensais.





A demora nos atendimentos resultou, até agora, em 17 denúncias no Ministério Público. Além disso, o número de queixas relacionadas à saúde também cresceu na Ouvidoria da prefeitura. Foram 131 reclamações em 2020, e no ano passado, 150 – um aumento de 14%. Esse ano, já são 37, de acordo com o G1.





O QUE DIZ O ESTADO SOBRE A MUDANÇA NO ATENDIMENTO