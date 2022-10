Centro Educacional e Complexo Esportivo do Arakan serão finalmente inaugurados

A nova creche terá capacidade para atender 810 crianças e será administrada por um instituto de Barueri, que foi contratado pela Prefeitura de Cotia por R$15,6 milhões; veja os detalhes

A Prefeitura de Cotia vai finalmente inaugurar o Centro Educacional e o Complexo Esportivo Arakan nesta quarta-feira (12). A inauguração do equipamento estava prevista para o dia 20 de agosto, mas como a previsão indicava chuva, a administração municipal resolveu adiar o festejo.





O cantor Mumuzinho seria a atração principal do evento, mas a Prefeitura anunciou que o show foi cancelado. Cotia e Cia questionou o motivo do cancelamento, mas não houve resposta.





Segundo a Prefeitura, a festa de inauguração contará com atrações para as crianças, brinquedos infláveis, barracas de distribuição de pipoca e de algodão doce, além de apresentações esportivas e atrações artísticas e culturais.





O novo complexo fica no Jardim Turiguara, onde funcionava o antigo clube Arakan





GESTÃO TERCEIRIZADA





Centro Educacional (Berçário, Maternal e Jardim) terá capacidade para atender 810 crianças e será administrada pelo Instituto de Integração Social de Barueri (INSB), que foi contratado pela Prefeitura de Cotia por R$15,6 milhões para realizar o serviço.





A nova creche tem 3 mil m² de área construída por onde estão distribuídas 20 salas de aula, sala pedagógica, lactário, sala multimídia, pátio coberto, refeitório, entre outros.





O prédio conta ainda com acessibilidade, elevadores e iluminação natural. Serão oferecidas vagas de berçário, maternal I e II, Jardim I e II. No caso das turmas do berçário e maternal I o horário de funcionamento é estendido até as 19h.





COMPLEXO ESPORTIVO





Já o complexo de esporte conta com infraestrutura completa com pista de caminhada, duas quadras com grama sintética, academia ao ar livre e ginásio de esportes coberto com vestiários.





No local, a Prefeitura disse que vai oferecer aulas de atividades esportivas para crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos de idade, como Jiu jitsu, futebol de campo, kung fu, karatê, entre outros.