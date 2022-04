Vereadores pedem reunião com Estado de SP pela reabertura do PS do Hospital de Cotia

Requerimento encaminhado ao secretário de Saúde do Estado, Jeancarlo Gorinchteyn, faz um apelo pela retomada dos atendimentos no Pronto-Socorro ao público em geral. “As UBSs estão ficando sobrecarregadas”

Pronto Socorro do Hospital Regional de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia





Pronto-Socorro (PS) do Hospital Regional de Cotia (HRC), que não está atendendo de portas abertas desde fevereiro de 2021 [RELEMBRE AQUI]. Não é de hoje que os vereadores levam até a sessão a questão doque não está atendendo de portas abertas desde fevereiro de 2021





Com essa restrição, a procura nas unidades de saúde do município subiu 39%, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A média de atendimentos na UPA e nos pronto-atendimentos da cidade era de 23.915 consultas por mês. No último ano esse número passou para 33.185 consultas mensais.





Diante disso, na sessão desta terça-feira (26), os parlamentares do Legislativo leram um requerimento solicitando uma reunião com o secretário de Estado da Saúde, Jeancarlo Gorinchteyn, para tratar do assunto.





[VEJA AQUI], o objetivo da reunião é para estabelecer um diálogo sobre a possibilidade de retorno da prestação do atendimento de urgência e emergência ao público em geral no PS. De acordo com o documentoo objetivo da reunião é para estabelecer um diálogo sobre a possibilidade de retorno da prestação do atendimento de urgência e emergência ao público em geral no PS.





Apresentamos tal requerimento, pois a população cotiana e das cidades vizinhas, atendidas pelo Hospital Regional de Cotia, foram demasiadamente prejudicadas com encerramento do referido atendimento. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão ficando sobrecarregadas e o atendimento, que deveria ser feito de forma rápida, está demorando para ser efetivado





Os vereadores reclamam que para os pacientes serem atendidos no PS, há a necessidade de encaminhamento médico. “O que, além de causar transtornos, pode, inclusive, causar a morte de pacientes, em casos mais graves.”





O QUE DIZ O ESTADO SOBRE A MUDANÇA NO ATENDIMENTO





já havia explicado ao Cotia e Cia que o hospital passou por referenciamento, conforme pactuado no início de 2021 pela pasta e secretarias municipais de Saúde em reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR). Sobre o atendimento no PS do HRC, a Secretaria de Estado da Saúdeque o hospital passou por referenciamento, conforme pactuado no início de 2021 pela pasta e secretarias municipais de Saúde em reunião da Comissão Intergestores Regional (CIR).





O encontro, de acordo com a secretaria, definiu a priorização de casos graves e urgentes em determinados prontos-socorros estaduais, como é o caso do Hospital de Cotia, e o direcionamento da demanda de quadros leves aos serviços da rede de saúde municipal.





"Esta forma de atendimento referenciada iniciou-se em fevereiro de 2021 e ocorreu de forma gradual, com orientação à população e diálogos com a rede municipal, até ser totalmente implementado em maio do mesmo ano", disse em nota.





O modelo, segundo a secretaria, é previsto pelo SUS para hospitais de alta complexidade, altamente equipados e capacitados para atender especialidades como oncologia, cardiologia e traumas, que é o caso da unidade. O Pronto-Socorro Obstétrico mantém o atendimento normal à demanda espontânea.





Além de manter hospitais e auxiliar a rede pública, a Secretaria também mantém uma estratégia especial de gestão de leitos hospitalares com suporte da Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde (Cross) para dar prioridade à internação de pacientes com quadros graves. O sistema da Cross online funciona 24 horas por dia e verifica vagas disponíveis em hospitais do SUS em SP para as transferências





A Secretaria da Saúde de SP destacou ainda que no período de 2020 a 2022, o HRC realizou mais de 138,4 mil atendimentos a pacientes.





Sobre a reunião solicitada pelos vereadores, a secretaria ainda não retornou o nosso contato.