Cotia abre processo seletivo para contratação de auxiliar de classe; Saiba como se inscrever

A prefeitura de Cotia abriu nesta semana um processo seletivo que visa a contratação de 78 auxiliares de classe para trabalhar nas escolas municipais. O requisito mínimo exigido é ensino médio completo e o salário é de R$ 2.064,09 + Auxílio Transporte com 40h semanais.

As inscrições ocorrerão até as 17 horas do dia 16/10/2022, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico https://docs.google.com/forms/d/1Wm5cDsWUQq3irveb5Al_Q_i0d66KffsavpTX7L_jJvo/edit, O edital completo pode ser acessado clicando aqui.