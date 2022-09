Grupo de familiares de crianças autistas celebra 1 ano de luta e conquistas | Neto Rossi

Grupo Mães e Pais que Lutam vem conquistando, junto à administração municipal, políticas públicas para pessoas com autismo; confira

Grupo Mães e Pais que Lutam. Foto: Neto Rossi





O grupo ‘Mães e Pais que Lutam’, formado por familiares de crianças autistas de Cotia, celebrou, neste domingo (4), seu aniversário de um ano em um condomínio no bairro do Morro Grande.





comemorou as conquistas que estão acontecendo junto ao poder público municipal. O grupo vem se reunindo com órgãos e secretarias de Cotia ao longo do ano, propondo políticas públicas e participando de eventos promovidos pela gestão local. A festa, além de marcar a data de aniversário,O grupo vem se reunindo com órgãos e secretarias de Cotia ao longo do ano, propondo políticas públicas e participando de eventos promovidos pela gestão local.









Comes e bebes a vontade, brinquedos para as crianças e palestra motivacional marcaram o encontro do grupo.





A palestra apresentada pelo poeta Carlinhos, autor de 3 livros e um CD de poesias, emocionou o público presente. Morador do Pequeno Cotolengo, em Cotia, Carlinhos é deficiente físico e traz, em suas mensagens, otimismo e força de vontade. Um verdadeiro alento às mães.





Poeta Carlinhos. Foto: Neto Rossi